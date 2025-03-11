Необходимо разработать адаптивную форму УПД на HTML для 2024 года. Требуется предоставить как заполненную, так и пустую версию формы. Убедитесь, что форма будет корректно отображаться на различных устройствах.
Верстки лендинга
Нужно сверстать лендинг с figma.
Макет https://drive.google.com/file/d/1bbphYELxV-NVwOnW3HJt7fSg351V-IS3/view?usp=sharing
Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.
Без цены и срока не рассматриваю отклики.
Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.
Антиспам 10+1=
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