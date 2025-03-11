Нужно сверстать лендинг с figma.

Макет https://drive.google.com/file/d/1bbphYELxV-NVwOnW3HJt7fSg351V-IS3/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Без цены и срока не рассматриваю отклики.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Антиспам 10+1=