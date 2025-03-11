Верстки лендинга

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Завершен15 заявок320 просмотров

Нужно сверстать лендинг с figma.

Макет https://drive.google.com/file/d/1bbphYELxV-NVwOnW3HJt7fSg351V-IS3/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Без цены и срока не рассматриваю отклики.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Антиспам 10+1=

FigmaАдаптивная версткаВерстка лендинговВерстка сайтовВерстка страниц
2 месяца назад
karenjan
Карен 
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Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
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2 месяца назад
$80
2 дня
Нормальная верстка.
Рад был работать, всё хорошо

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oblivion_47
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