Необходимо сверстать адаптивно и кроссбраузерно лендинг игровой тематики.

Также, нужно умение работать с анимациями.

Верстка должна быть Pixel Perfect.

Учесть экраны разрешением 2-4к.



По сроку - готовность на понедельник 6.03.



Ссылка на макет в фигма будет отправлена в личные сообщения.