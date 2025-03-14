Верстка лендинга

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка6 просмотров

Необходимо сверстать адаптивно и кроссбраузерно лендинг игровой тематики.
Также, нужно умение работать с анимациями.
Верстка должна быть Pixel Perfect.
Учесть экраны разрешением 2-4к.

По сроку - готовность на понедельник 6.03.

Ссылка на макет в фигма будет отправлена в личные сообщения.

FigmaАдаптивная версткаВерстка лендингов
2 месяца назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
2 месяца назад
$135
7 дней
Отличная работа. Качественная верстка, работа с интерактивом на уровне. Соблюдение сроков, коммуникация без задержек. Рекомендуем!
Рад был работать с Михаилом, всё отлично на высшем уровне, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

Заявки фрилансеров

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
2 месяца назад
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