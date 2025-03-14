Необходимо разработать адаптивную форму УПД на HTML для 2024 года. Требуется предоставить как заполненную, так и пустую версию формы. Убедитесь, что форма будет корректно отображаться на различных устройствах.
Верстка лендинга
Необходимо сверстать адаптивно и кроссбраузерно лендинг игровой тематики.
Также, нужно умение работать с анимациями.
Верстка должна быть Pixel Perfect.
Учесть экраны разрешением 2-4к.
По сроку - готовность на понедельник 6.03.
Ссылка на макет в фигма будет отправлена в личные сообщения.
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