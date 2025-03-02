Верстка и натяжка на конструктор Creatium

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок271 просмотр

Добрый день!
Требуется: Верстка и натяжка на конструктор Creatium
Такие блоки как тарифы, слайды, курсы - хотелось бы иметь возможность добавлять как информационные блоки, а не текстом на странице в виде кода.
Всего 20 страниц Десктоп + Адаптив.
Пример страницы во вложении.
Исходник будет в фигме figma.

FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
2 месяца назад
whoiam13
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