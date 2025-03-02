Добрый день!

Требуется: Верстка и натяжка на конструктор Creatium

Такие блоки как тарифы, слайды, курсы - хотелось бы иметь возможность добавлять как информационные блоки, а не текстом на странице в виде кода.

Всего 20 страниц Десктоп + Адаптив.

Пример страницы во вложении.

Исходник будет в фигме figma.