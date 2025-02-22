Требуется выполнить мобильную верстку приложения по предоставленным скринам. Необходимо сверстать 15-25 экранов, использовать шрифт Roboto и подобрать иконки со стоков. Заказ срочный. Иконки будут предоставлены.
Верстка страниц сайта (HTML + jQuery)
Требуется верстка на базе олдскульного HTML+CSS+jQuery.
Адаптив, исходники в Figma:
https://disk.yandex.ru/d/IONZ7PUmTXEhwA
Просьба указывать сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
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