Верстка страниц сайта (HTML + jQuery)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок360 просмотров

Требуется верстка на базе олдскульного HTML+CSS+jQuery.

Адаптив, исходники в Figma:

https://disk.yandex.ru/d/IONZ7PUmTXEhwA

Просьба указывать сроки и стоимость.

FigmaHTMLjQueryВерстка страниц
2 месяца назад
alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Александр
 
33 года
3 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
6 отзывов
2 месяца назад
Антон
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
9 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
287 отзывов
2 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
11 отзывов
2 месяца назад
Андрей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
65 отзывов(-2)
2 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
19 часов назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Денис
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
54 отзыва
2 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка
Женя
 
34 года
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
Аббос
 
22 года
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Станіслав
 
18 лет
год в сервисе
Был
6 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
2 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Мобильная верстка

    $100

    Требуется выполнить мобильную верстку приложения по предоставленным скринам. Необходимо сверстать 15-25 экранов, использовать шрифт Roboto и подобрать иконки со стоков. Заказ срочный. Иконки будут предоставлены.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Мобильная верстка

    $100

    Требуется выполнить срочную мобильную верстку приложения на основе 15-25 скринов. Используйте шрифт Roboto и подберите иконки со стоков. Необходимо добиться максимального сходства с оригиналом.

    Адаптивная верстка
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка сайта

    $130

    Требуется сверстать сайт согласно готовому макету. Необходимо реализовать анимации и учесть все адаптивные элементы. Ожидается качественная работа с соблюдением всех требований дизайна.

    Верстка сайтовСоздание одностраничных сайтовСоздание сайтов
    HTML-верстка38 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка страницы под hugo

    $5

    Необходима HTML-верстка страницы под Hugo с адаптивным дизайном. Требуется отдельная реализация header и footer. Результат можно разместить на вашем Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Верстка страницДизайн сайтовFirebaseGitHubHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    месяц назад

  • Вёрстка

    $10

    Требуется сверстать три простые страницы по предоставленному макету в Фигме. Код должен быть чистым и легко читаемым, включая как HTML, так и CSS. Ожидается качественная реализация с соблюдением стандартов вёрстки.

    Верстка страницCSSFigmaHTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Сверстать макет

    $101

    Требуется HTML-верстка под платформу Hugo для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы и блога с анонсами статей. Необходим адаптивный дизайн с отдельно проработанными элементами header и footer. Первый этап включает тестирование с предложенным файлом, результаты нужно загрузить на свой Git. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Адаптивная версткаВерстка страницGitHubHTML
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта с использованием чистого кода и адаптивного дизайна. Макет будет предоставлен для работы. Важно обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    Адаптивная версткаВерстка сайтов
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Перенести сайт html на modx

    Требуется перенести статический сайт с HTML на MODX. Необходимо выполнить шаблонизацию, перенести текстовые материалы и доработать верстку при необходимости. Опыт работы с MODX приветствуется.

    Верстка сайтовHTMLMODX
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку дизайна, предоставленного в Фигме, и затем интегрировать его на платформу WordPress. Ожидается качественная реализация и соблюдение всех деталей дизайна.

    Интеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Верстка под HUGO с Figma

    $109

    Требуется HTML-верстка под HUGO для главной страницы, страницы о нас, контактной страницы, блога с анонсами статей и темплейта статьи. Ожидаются предложения по срокам и стоимости выполнения. Сделка должна быть безопасной с резервом через сайт.

    Верстка страницFigma
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад