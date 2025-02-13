Перенести сайт html на modx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки175 просмотров

Необходимо перенести статический сайт на модх, шаблонизировать его, перетащить текста, доверстать - если нужно

HTMLMODXВерстка сайтов
2 месяца назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
39 отзывов(-3)
2 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Никита
 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Артем
 
46 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Виталий
 
33 года
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад