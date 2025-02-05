Необхідно оптимізувати показники Interaction to Next Paint та Cumulative Layout Shift для покращення результатів перевірки сайту. Сайт постійно знаходиться у жовтій зоні. Жорстких термінів немає, акцент на досягнення результату.
Создание посадочной страницы
Вот объявление для поиска исполнителя на Weblancer:
Требуется верстальщик для создания посадочной страницы (Landing Page)
📌 Задача:
Создать современную, адаптивную и высококонверсионную посадочную страницу для бренда miha bodytec – лидера в области EMS-технологий.
📌 Требования к странице:
✔ Дизайн: Чистый, профессиональный, с акцентом на B2B и B2C аудиторию.
✔ Структура: Главная страница с блоками (о компании, преимущества, продукты, аудитория, отзывы, FAQ, контакты).
✔ Функционал:
Интеграция WhatsApp Business (кнопка чата).
Контактная форма (заявка/подписка).
SEO-оптимизация.
Возможность легкого редактирования контента (HTML, CSS).
📌 Примерная структура страницы:
Заголовок
О продукте: Краткое описание + список преимуществ.
Целевая аудитория: Проблема → Решение (для фитнес-клубов, спортсменов, реабилитации и т. д.).
Отзывы и доверие: Логотипы клиентов + реальные отзывы (Google Maps).
FAQ: Частые вопросы (включая сертификацию MDSAP, CE, FDA).
Контакты + социальные сети
Формы захвата + футер
📌 Бюджет и сроки:
💰 Бюджет: обсуждается (предлагайте вашу цену).
⏳ Сроки: 1-3 дней.
📌 Как откликнуться:
1️⃣ Присылайте примеры ваших работ (желательно похожие ниши).
2️⃣ Укажите сроки разработки.
Жду ваших предложений! 🚀
Заявки фрилансеров
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