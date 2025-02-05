Вот объявление для поиска исполнителя на Weblancer:

Требуется верстальщик для создания посадочной страницы (Landing Page)

📌 Задача:

Создать современную, адаптивную и высококонверсионную посадочную страницу для бренда miha bodytec – лидера в области EMS-технологий.

📌 Требования к странице:

✔ Дизайн: Чистый, профессиональный, с акцентом на B2B и B2C аудиторию.

✔ Структура: Главная страница с блоками (о компании, преимущества, продукты, аудитория, отзывы, FAQ, контакты).

✔ Функционал:

Интеграция WhatsApp Business (кнопка чата).

Контактная форма (заявка/подписка).

SEO-оптимизация.

Возможность легкого редактирования контента (HTML, CSS).



📌 Примерная структура страницы:

Заголовок

О продукте: Краткое описание + список преимуществ.

Целевая аудитория: Проблема → Решение (для фитнес-клубов, спортсменов, реабилитации и т. д.).

Отзывы и доверие: Логотипы клиентов + реальные отзывы (Google Maps).

FAQ: Частые вопросы (включая сертификацию MDSAP, CE, FDA).

Контакты + социальные сети

Формы захвата + футер



📌 Бюджет и сроки:

💰 Бюджет: обсуждается (предлагайте вашу цену).

⏳ Сроки: 1-3 дней.

📌 Как откликнуться:

1️⃣ Присылайте примеры ваших работ (желательно похожие ниши).

2️⃣ Укажите сроки разработки.



Жду ваших предложений! 🚀