Создание посадочной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок61 просмотр

Вот объявление для поиска исполнителя на Weblancer:

Требуется верстальщик для создания посадочной страницы (Landing Page)

📌 Задача:
Создать современную, адаптивную и высококонверсионную посадочную страницу для бренда miha bodytec – лидера в области EMS-технологий.

📌 Требования к странице:
Дизайн: Чистый, профессиональный, с акцентом на B2B и B2C аудиторию.
Структура: Главная страница с блоками (о компании, преимущества, продукты, аудитория, отзывы, FAQ, контакты).
Функционал:

  • Интеграция WhatsApp Business (кнопка чата).

  • Контактная форма (заявка/подписка).

  • SEO-оптимизация.

  • Возможность легкого редактирования контента (HTML, CSS).


📌 Примерная структура страницы:
Заголовок
О продукте: Краткое описание + список преимуществ.
Целевая аудитория: Проблема → Решение (для фитнес-клубов, спортсменов, реабилитации и т. д.).
Отзывы и доверие: Логотипы клиентов + реальные отзывы (Google Maps).
FAQ: Частые вопросы (включая сертификацию MDSAP, CE, FDA).
Контакты + социальные сети
Формы захвата + футер

📌 Бюджет и сроки:
💰 Бюджет: обсуждается (предлагайте вашу цену).
⏳ Сроки: 1-3 дней.

📌 Как откликнуться:
1️⃣ Присылайте примеры ваших работ (желательно похожие ниши).
2️⃣ Укажите сроки разработки.

Жду ваших предложений! 🚀

CSSHTMLВерстка лендинговСоздание лендингов
3 месяца назад
iagot
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
HTML-верстка
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов
3 месяца назад
Лучший HTML-верстальщик апреля