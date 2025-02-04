Лендинг. Дизайн в Figma. Дизайна мобильной версии нет. Нужно сверстать адаптивно под все устройства. Сайт верстается под Nuxt 3. Если есть компетенция делать сразу на Nuxt - большой плюс.





* задача со звездочкой: сайт будет мультиязычный. Если есть опыт или желание разобраться с библиотекой i18n и сделать локализацию - можно взять и эту задачу