Сверстать лендинг

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Закрыт12 заявок431 просмотр

Лендинг. Дизайн в Figma. Дизайна мобильной версии нет. Нужно сверстать адаптивно под все устройства. Сайт верстается под Nuxt 3. Если есть компетенция делать сразу на Nuxt - большой плюс.


* задача со звездочкой: сайт будет мультиязычный. Если есть опыт или желание разобраться с библиотекой i18n и сделать локализацию - можно взять и эту задачу

FigmaNuxtАдаптивная версткаВерстка лендингов
3 месяца назад
Klim__Somov
Клим 
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