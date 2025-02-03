Фронтэнд + дизайн для сайта SMM панели

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок255 просмотров

Полное техническое задание со всеми подробносятми: https://docs.google.com/document/d/199jsGfofYxKFnlLt4O2fm_kHQqnXw4ueRK0xln0JIIQ

Дизайн сайтовРазработка фронтенда
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