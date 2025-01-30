Требуется разработать скрипт для Premiere Pro, который будет автоматически устанавливать точки in/out в выделенном бине, так чтобы длина области составила 3 секунды. Также необходимо добавить кнопку для работы через окно expressions. Обратите внимание, что текущая версия скрипта не совместима с версиями выше 20.
Вёрстка лендинга на Битрикс24 по готовому дизайну
Лендинг для мясного производства.
Дизайн будет готов, никаких сложных элементов или механик не планируется.
Необходимо сверстать лендинг на Битрикс24, не Битрикс управление сайтами.
Заявки фрилансеров
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