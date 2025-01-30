Вёрстка лендинга на Битрикс24 по готовому дизайну

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок60 просмотров

Лендинг для мясного производства.

Дизайн будет готов, никаких сложных элементов или механик не планируется.

Необходимо сверстать лендинг на Битрикс24, не Битрикс управление сайтами.

Битрикс24Верстка лендингов
3 месяца назад
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