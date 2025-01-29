Добрый день! Необходимо написать с нуля модуль для авторизации по коду который будет приходить на Whatsapp.

Писать можно отдельным кодом на php. Далее мы сами встроим в свою систему.

Просьба указывать сумму и срок. И через какой сервис будет работать отправка сообщений.