SMS (Whatsapp) авторизация на php

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки206 просмотров

Добрый день! Необходимо написать с нуля модуль для авторизации по коду который будет приходить на Whatsapp.

Писать можно отдельным кодом на php. Далее мы сами встроим в свою систему.

Просьба указывать сумму и срок. И через какой сервис будет работать отправка сообщений.

PHPРазработка модулей
3 месяца назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва(-2)
3 месяца назад