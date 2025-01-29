Убрать дубли страниц сайта compmasterspb.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Сайт на joomla и давно после установки и наполнения с помощью компонентов k2 индексирует более 6000 страниц и дублирует тайтл и дискрипшин / Нужна помощь иначе сайт плохо индексируется в поиске! Пишите на вотсапп 79119207610 или здесь !

Joomla
3 месяца назад
cem_neo
Семен 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
38 минут назад
31 отзыв
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование