Сайт на joomla и давно после установки и наполнения с помощью компонентов k2 индексирует более 6000 страниц и дублирует тайтл и дискрипшин / Нужна помощь иначе сайт плохо индексируется в поиске! Пишите на вотсапп 79119207610 или здесь !