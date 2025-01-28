Разработать советник (EA) для MT4, который будет автоматически рассчитывать лот на основе процента риска и позволит открывать сделки с помощью перетаскиваемой линии стоп-лосса. Основные требования включают создание линии стоп-лосса, динамический расчет лота на каждом тике и исполнение сделок с кнопками BUY и SELL. Код должен быть чистым и содержать комментарии.
Телеграм Бот для Управления Криптокошельком
Здравствуйте, нужно создать ТГ Бот для управления Крипто Кошельками.
Задачи для бота:
1) добавление ранее созданного кошелька по Сид Фразе или через ключ (лучше и так и так);
2) ежесекундный контроль баланса кошелька;
3) моментальный вывод средств с кошелька на другой указанный в боте кошелек;
4) возможность работы с кошельками где присутствует мультиподпись;
5) история транзакций (ввод и вывод) чтоб отображалась в боте.
6) возможность контроля и работы одновременно за несколькими кошельками.
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