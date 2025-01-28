Телеграм Бот для Управления Криптокошельком

Здравствуйте, нужно создать ТГ Бот для управления Крипто Кошельками.

Задачи для бота:

1) добавление ранее созданного кошелька по Сид Фразе или через ключ (лучше и так и так);

2) ежесекундный контроль баланса кошелька;

3) моментальный вывод средств с кошелька на другой указанный в боте кошелек;

4) возможность работы с кошельками где присутствует мультиподпись;

5) история транзакций (ввод и вывод) чтоб отображалась в боте.

6) возможность контроля и работы одновременно за несколькими кошельками.