Задача для фрилансера: Советник MT4

Цель:

Создать советник (EA) для MT4, который динамически рассчитывает лот на основе процента риска (например, 1%) и позволяет быстро открывать сделки с помощью перетаскиваемой линии стоп-лосса.

Требования:

1. Линия стоп-лосса (StopLine)

• Автоматически создаётся при запуске EA.

• Красная, толстая, горизонтальная, перемещаемая вручную.

• По умолчанию появляется на 30 пипсов ниже текущей цены.

2. Динамический расчёт лота

• Лот пересчитывается на каждом тике с учётом:

• Процента риска (например, 1% баланса).

• Расстояния от текущей цены до StopLine.

• Ограничений брокера (min/max lot, lot step).

3. Исполнение сделок

• Две кнопки: BUY и SELL.

• При нажатии открывается сделка с:

• Рассчитанным лотом.

• Стоп-лоссом на уровне StopLine.

4. Отображение информации

• В левом верхнем углу показывать:

• Текущие цены Ask/Bid.

• Позицию StopLine.

• Рассчитанный лот для BUY и SELL (обновляется в реальном времени).

Результат:

• Готовый .mq4 файл, протестированный и рабочий.

• Чистый код с комментариями.

Минимальный функционал, без лишнего. Быстро, просто, дешево.