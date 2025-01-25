Необходимо перевести несколько CMake проектов в формат C++ проекта для Visual Studio 2022, создавая одно решение (solution) с файлами .vcxproj. Ожидается опыт работы с CMake и Visual Studio.
Разработка фьючерсного торгового бота (сеточного) для Бинанс (и др)
Ищу компетентного человека, имеющего опыт в разработке торгового ПО для биржи, имеющего понятие о фьючерсах, кросс-марже, хеджировании, работе сеточного бота, для воплощения моей идеи.
В двух словах: мне нужна возможность создавать(например) 2 сеточных ботов, по любому из торговых активов, работающих в режиме хеджирования, на кросс марже. Ну видимо со своим терминалом/интерфейсом.
То есть один сеточный бот запускается по в лонг по Биткойну, а второй - в шорт, по нему же.
Да, вопрос требует пояснений и уточнений, но это уже в процессе общения. Схема/концепция в голове готова полностью). Дело за реализацией. Разумная цена видится где то в интервале 100-200$. Обсуждаемо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать симулятор на Unreal Engine для УДМ-2 (К-702), который будет включать выполнение упражнений, согласованных с курсом вождения инженерных машин. Ожидается проработка графики, функциональности и интерфейса для создания реалистичного обучения.Закрыт2 месяца назад
Требуется помощь в исправлении ошибки в .NET приложении. Программа перестала работать, и в Discord отображается сообщение 'Log size is more then 8 MB. Sending isn`t available.' Приобретен базовый Nitro на 50 МБ. Необходима помощь в решении данной проблемы.Закрыт2 месяца назад
- $370
Разработка скрипта для проекта Black Russia, включая авторизацию через Raklite и создание бота для шахты. Бот должен имитировать поведение игрока, иметь настройки времени работы, уведомления в мессенджерах, защиту от блокировок и статистику. Также требуется функция авто сохранения данных и возможность изменения маршрутов для разнообразия поведения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка макроса, который будет автоматически переносить данные из Excel в спецификацию Компас. Необходима реализация, обеспечивающая корректный формат и структуру данных для удобства использования.Закрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработка десктопного приложения, которое будет взаимодействовать с предоставленным PHP-скриптом для загрузки графики. Программа должна работать без браузера. Имеются исходники и работающая версия на Delphi, но предпочтительно использование актуального языка программирования. PHP файл и GIF демонстрация работы софта также будут предоставлены.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10
Необходимо выгрузить фотографии из указанного файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается предоставление готовых изображений в требуемом формате.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $1000
Необходимо разработать интерактивный модуль для обучения игре в шахматы на Vue.js. Модуль должен сочетать визуальное отображение с голосовым сопровождением и работать с внешним шахматным движком. Техническое задание и макеты экранов прилагаются. Работа должна выполняться частично на удаленном компьютере, оплата обсуждается по часам.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Требуется заполнить таблицы в Excel, используя данные с сайта. Необходимо создать базу с несколькими колонками и занести около 500 строк в CMS. Опыт работы с Excel и CMS приветствуется.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработать автоматизированный парсер цен для извлечения наименований товаров и цен из текстовых прайс-листов, предоставляемых в Telegram. Использование Python и регулярных выражений для парсинга, построение алгоритма для сравнения цен и отправка результатов в удобном формате. Необходима гибкость в обработке различных форматов прайс-листов и возможность расширения функционала.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад