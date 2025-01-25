Ищу компетентного человека, имеющего опыт в разработке торгового ПО для биржи, имеющего понятие о фьючерсах, кросс-марже, хеджировании, работе сеточного бота, для воплощения моей идеи.

В двух словах: мне нужна возможность создавать(например) 2 сеточных ботов, по любому из торговых активов, работающих в режиме хеджирования, на кросс марже. Ну видимо со своим терминалом/интерфейсом.

То есть один сеточный бот запускается по в лонг по Биткойну, а второй - в шорт, по нему же.

Да, вопрос требует пояснений и уточнений, но это уже в процессе общения. Схема/концепция в голове готова полностью). Дело за реализацией. Разумная цена видится где то в интервале 100-200$. Обсуждаемо.