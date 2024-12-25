Разработать автоматизированное решение для извлечения цен и наименований товаров из текстовых прайс-листов, которые наши поставщики предоставляют через Telegram, и последующего выбора наилучшего предложения по цене.



1. Прием данных:

• Формат прайс-листов: Поставщики предоставляют прайс-листы в виде текстовых сообщений в Telegram. Прайс-листы имеют неструктурированный формат (не являются Excel-таблицами). Формат может варьироваться, но в основном представляет собой текст со списками товаров и ценами.

* Реализовать Telegram-бота, который будет принимать сообщения с прайс-листами.

* Альтернативно, предусмотреть возможность использования Telegram API для получения сообщений.



2. Парсинг данных:

• Технология: Использовать Python в качестве основного языка программирования.

• Регулярные выражения (regex): Использовать regex для поиска и извлечения информации о ценах и наименованиях товаров.

• Структурирование данных: Преобразовать извлеченные данные в структурированный формат (например, JSON или Python словари) для дальнейшей обработки.

• Гибкость: Парсер должен быть достаточно гибким, чтобы обрабатывать различные форматы прайс-листов (с учетом возможных вариаций в разделителях, названиях товаров, форматах цен и т.д.).

• Обработка ошибок: Предусмотреть механизм обработки ошибок в случае, если парсер не сможет извлечь данные из прайс-листа (например, логирование или сообщение об ошибке).



3. Сравнение цен:

• Алгоритм: Разработать алгоритм для сравнения цен на один и тот же товар от разных поставщиков.

• Сопоставление товаров: Предусмотреть механизм для сопоставления товаров, даже если их названия у разных поставщиков немного отличаются.

• Выбор наилучшего предложения: Алгоритм должен выбрать предложение с наименьшей ценой на каждый товар.



4. Вывод результатов:

• Формат: Результаты должны быть представлены в читаемом и понятном формате (например, таблица или список).

• Уведомление: Отправлять результаты (список лучших предложений) в Telegram в виде сообщения (бота или пользователю).



• Возможности:

* Предусмотреть возможность вывода информации о товаре и поставщике.

* Предусмотреть возможность экспорта результатов в файл (например, CSV).



5. Технические требования:

• Язык программирования: Python (версия 3.7 и выше).

• Библиотеки: telebot или python-telegram-bot, requests, re, json (или другие по необходимости).

• Документация: Разработчик должен предоставить документацию по работе с разработанным решением, включая инструкции по развертыванию и использованию.

• Чистый код: Код должен быть чистым, хорошо структурированным и документированным (включая комментарии).

• Масштабируемость: Разработанное решение должно быть масштабируемым, чтобы в будущем можно было добавлять поддержку новых форматов прайс-листов и функциональность.

• Тестирование: Парсер должен быть протестирован на нескольких примерах прайс-листов, чтобы убедиться в его корректной работе.

• Git: Использовать систему контроля версий Git для управления кодом.



Дополнительные требования:

• Предусмотреть возможность добавления новых поставщиков.

• Предусмотреть возможность фильтрации товаров по категориям.

• Предусмотреть возможность ручного вмешательства в результаты (если это необходимо).