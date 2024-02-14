Компас макрос для спецификации

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок217 просмотров

Нужен макрос, который будет переносить данные из Эксель в спецификацию Компас

Создание макросов
3 месяца назад
guest_1737443136270
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Десктопное приложение работающее с PHP-скриптом.

    $50

    Требуется разработка десктопного приложения, которое будет взаимодействовать с предоставленным PHP-скриптом для загрузки графики. Программа должна работать без браузера. Имеются исходники и работающая версия на Delphi, но предпочтительно использование актуального языка программирования. PHP файл и GIF демонстрация работы софта также будут предоставлены.

    Разработка программDelphiPHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Выгрузить фото из файла

    $10

    Необходимо выгрузить фотографии из указанного файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается предоставление готовых изображений в требуемом формате.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Разработка модуля игры в шахматы на Vue.js.

    $1000

    Необходимо разработать интерактивный модуль для обучения игре в шахматы на Vue.js. Модуль должен сочетать визуальное отображение с голосовым сопровождением и работать с внешним шахматным движком. Техническое задание и макеты экранов прилагаются. Работа должна выполняться частично на удаленном компьютере, оплата обсуждается по часам.

    Разработка модулейVue.js
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработка парсера цен для Telegram (анализ прайс-листов поставщиков)

    Требуется разработать автоматизированный парсер цен для извлечения наименований товаров и цен из текстовых прайс-листов, предоставляемых в Telegram. Использование Python и регулярных выражений для парсинга, построение алгоритма для сравнения цен и отправка результатов в удобном формате. Необходима гибкость в обработке различных форматов прайс-листов и возможность расширения функционала.

    Разработка алгоритмовСоздание ботовСоздание парсеровPythonTelegram
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Помочь настроить Arduino esp32 + Blynk

    $10

    Требуется помощь в настройке Arduino ESP32 с использованием Blynk. Необходимо подключить устройство и настроить его для дальнейшей работы. Ищется специалист с опытом работы с ESP32 и Blynk.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Программа кодирования/декодирования двоичных данных итеративные коды

    Необходимо разработать прикладное ПО для кодирования и декодирования двоичных данных с использованием итеративных кодов. Вариант 5. Срок выполнения - до конца дня 15.01. Описание должно быть представлено в фотографиях.

    Разработка программ
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Настройка optaplanner/timefold

    Ищется специалист для настройки библиотек OptaPlanner и Timefold. Задача заключается в построении оптимального маршрута. Необходим опыт работы с указанными инструментами для успешного выполнения данной задачи.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Программа на TurboAssembler

    $20

    Напишите программу на TurboAssembler, которая выводит на экран случайные фигуры (квадрат, треугольник, ромб, круг) в различных цветах. За один сеанс должно появиться 20 фигур, размер которых составляет 1% от ширины экрана. Пользователь должен успеть нажать курсором мыши на фигуры, после чего они исчезают. В конце программа сохраняет время, затраченное на нажатие на все фигуры.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Числа в Excel с сайтов

    Требуется разработать программу для переноса чисел коэффициентов с сайтов oddsportal.com и bmbets.com в Excel. Включить функции обновления данных и автоматического обновления, а также указать язык программирования, стоимость и время выполнения работы.

    Парсинг данныхСоздание парсеров
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад