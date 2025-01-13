Требуется перенести числа коэффициентов с сайтов oddsportal com bmbets com в Excel. В заголовках таблицы названия компаний и исходы (выборы). Работа сканера/парсера/программы такая - указывается ссылка, нажимается кнопка получения чисел, отображаются данные. Наличие функции обновления данных, когда уже данные заполнены в таблице, после нажатия на кнопку Обновить. Комиссия сервиса будет оплачена заказчиком.



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Стоимость работы (USD) за готовый итоговый результат

Время получения данных?

Время обновления данных?

Будет ли автоматическое обновление?

Язык программирования?