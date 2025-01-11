Разработать симуляцию спутника, который вращается вокруг планеты с использованием законов физики. Необходимо реализовать возможность изменения параметров с помощью BluePrints в Unreal Engine 5. Визуальная составляющая не обязательна.
Допилить функционал программы python
Имеется автоматический регистратор аккаунтов тик ток на телефон на питоне, в недавнем патче они поменяли действия, и нужно в теории дописать несколько строчек. Требуется опыт работы с shizuku, регер общается с телефоном по adb шине.
Заявки фрилансеров
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