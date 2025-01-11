Допилить функционал программы python

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Имеется автоматический регистратор аккаунтов тик ток на телефон на питоне, в недавнем патче они поменяли действия, и нужно в теории дописать несколько строчек. Требуется опыт работы с shizuku, регер общается с телефоном по adb шине.

Python
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