Напишите программу на TurboAssembler, которая выводит на экран случайные фигуры (квадрат, треугольник, ромб, круг) в различных цветах. За один сеанс должно появиться 20 фигур, размер которых составляет 1% от ширины экрана. Пользователь должен успеть нажать курсором мыши на фигуры, после чего они исчезают. В конце программа сохраняет время, затраченное на нажатие на все фигуры.