Написать на языке TurboAssembler программу, которая в случайном месте

выводит на экран монитора простейшие фигуры (квадрат, треугольник,

ромб, круг) разных цветов (синий, красный, зеленый, желтый, фиолетовый).

В рамках одного сеанса должно появиться 20 фигур. Размер фигур должен

составлять 1% от ширины экрана. Пользователь должен успеть как можно

быстрее нажать курсором мыши на фигуре. После верного нажатия фигура

пропадает и появляется следующая фигура. По окончании нажатий

программа выводит на экран и сохраняет в файле время, затраченное на

нажатие на 20 фигурах.