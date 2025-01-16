Требуется разработать автоматизированный парсер цен для извлечения наименований товаров и цен из текстовых прайс-листов, предоставляемых в Telegram. Использование Python и регулярных выражений для парсинга, построение алгоритма для сравнения цен и отправка результатов в удобном формате. Необходима гибкость в обработке различных форматов прайс-листов и возможность расширения функционала.
Заполнить таблицы в ексель
Здравствуйте.
Нужно заполнить таблицы с несколькими колонками, создать базу, копировать с сайта и заносить в CMS.
В таблице предпологается около 500 строк.
Заявки фрилансеров
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