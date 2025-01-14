Разработка модуля игры в шахматы на Vue.js.

Интерактивный модуль для обучения игре в шахматы.

Модуль сочетает визуальное отображение с голосовым сопровождением и интерактивной работой с внешним шахматным движком.



Очень важно - работа, как минимум, частично должна производится на удаленном компьютере. Причина - база данных, которая пока находится только локально и переносить ее не входит в проект. Поэтому, плиз, только адекватные, не боящиеся работы с кем-то. Сессии можно делать по 2-3 часа в удобное для обеих сторон время. Оплата по часам и договоренности.



ТЗ модуля в прилагаемом файле.

В файле приложены макеты экранов. Сейчас делается первая версия дизайна.