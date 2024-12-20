Luco

Дмитрий Luco

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Веб-разработчик

Я целеустремленный инженер-программист с 4 годами профессионального опыта. Я специализируюсь на фронтенд-технологиях, включая HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Vue.js, Redux, Webpack, Jest и React Testing Library. На стороне бэкенда я обладаю навыками работы с Node.js и Express.js, а также хорошо разбираюсь в аутентификации, такой как JWT и OAuth.

Мой опыт также охватывает работу с документо-ориентированными и реляционными базами данных, включая MongoDB и PostgreSQL. Я свободно использую системы контроля версий, такие как GIT, GitHub и GitLab, и обладаю базовыми знаниями Docker, Docker Compose и Bash, что позволяет мне эффективно взаимодействовать с бэкенд- и DevOps-командами.

У меня прочное понимание объектно-ориентированного программирования (ООП), шаблонов проектирования и принципов SOLID, что обеспечивает создание чистого, поддерживаемого и масштабируемого кода. Кроме того, я обладаю отличными коммуникативными навыками и высокой скоростью набора текста, что способствует эффективной и продуктивной работе в команде.

#7Создание сайтов
#9Устранение ошибок
#12Node.js
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#67
рейтинг фрилансера
Устранение ошибок
#9
2 заказа
Создание сайтов
#7
1
ТОП-50
Веб-программирование
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Отзывы заказчиков

guest_1737220737869
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
$75
10 баллов
3 месяца назад
Видео
Большое спасибо сделал все четко!!!
Адекватный человек, всегда на связи, отвечает оперативно, четкая задача, продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
4 месяца назад
Бот отслеживания на сайте
Создание ботов
Все ок. Постоянно на связи, учитывает замечания и пожелания.
Спасибо большое, адекватный заказчик.
Ответный отзыв
mchuk
50 лет
17 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$500
10 баллов
4 месяца назад
Промп для изготовления простых сайтов с помощью ChatGPT
Создание сайтов
Задание оказалось сложнее, чем я предполагал в плане реализации, но Дмитрий успешно справился с задачей.
Хороший и позитивный человек, продолжаем работать, оплата вовремя
Ответный отзыв
Alhim2000
Роман 
48 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
4 месяца назад
Залить игру фрондэнда на сервер с подключением телеграм бота
Node.jsУстранение ошибок
Димитрий, спасибо за помощь! Все сделано очень быстро, качественно и оперативно! Рекомендую
Благодарю за отзыв, все четко и во время!
Ответный отзыв
Alhim2000
Роман 
48 лет
8 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Программист для переноса сервера и работы с базой данных на Firebase
Устранение ошибок
Приятно с Дмитрием работать, профессиональный подход и высокое качество работы!
Благодарю за отзыв, работаем дальше!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
3 отзыва
$20/час
от $100от 3 дней
#24
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 3 дней
#4176