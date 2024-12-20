Веб-разработчик

Я целеустремленный инженер-программист с 4 годами профессионального опыта. Я специализируюсь на фронтенд-технологиях, включая HTML/CSS, JavaScript, TypeScript, React, Next.js, Vue.js, Redux, Webpack, Jest и React Testing Library. На стороне бэкенда я обладаю навыками работы с Node.js и Express.js, а также хорошо разбираюсь в аутентификации, такой как JWT и OAuth.

Мой опыт также охватывает работу с документо-ориентированными и реляционными базами данных, включая MongoDB и PostgreSQL. Я свободно использую системы контроля версий, такие как GIT, GitHub и GitLab, и обладаю базовыми знаниями Docker, Docker Compose и Bash, что позволяет мне эффективно взаимодействовать с бэкенд- и DevOps-командами.

У меня прочное понимание объектно-ориентированного программирования (ООП), шаблонов проектирования и принципов SOLID, что обеспечивает создание чистого, поддерживаемого и масштабируемого кода. Кроме того, я обладаю отличными коммуникативными навыками и высокой скоростью набора текста, что способствует эффективной и продуктивной работе в команде.