Бот отслеживания на сайте

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Завершен4 заявки126 просмотров

На сайте стоит защита от ботов, в том числе клаудфларе капча, отсекает сессессии и тп.
Вообщем на сайте надо проверять появившиеся свободные слоты и делать запись в них, заранее заданные боту параметры.

сложности возникали с сессиями, даже с обычного браузера бывало не пускает. надо чистить куки что б пустил... по запросу скину полное задание

Создание ботов
4 месяца назад
audilex
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Выбранный исполнитель

Luco
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Escrow
Все ок. Постоянно на связи, учитывает замечания и пожелания.
Спасибо большое, адекватный заказчик.

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