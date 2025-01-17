На сайте стоит защита от ботов, в том числе клаудфларе капча, отсекает сессессии и тп.

Вообщем на сайте надо проверять появившиеся свободные слоты и делать запись в них, заранее заданные боту параметры.

сложности возникали с сессиями, даже с обычного браузера бывало не пускает. надо чистить куки что б пустил... по запросу скину полное задание