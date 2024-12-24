Я живу в UK, мой знакомый в РФ. Нужно вдвоем пользоваться одним общим аккаунтом tg, но если использовать его просто так, то аккаунт банят. Придумайте решение, как обойти блокировку. Впн, или что-нибудь ещё. Я не уверен, что впн сработает, т.к. в сессиях всё равно отображается что в одно и то же время туда заходят из UK, а не из того места, которое выставлено в впн.