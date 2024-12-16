Создать бота для игры Perfect world

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  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок4 просмотра

Здравствуйте!

Интересует создание различных скриптов/ботов по игре Perfect world (интересует конкретно этот сервер на версии 1.4.6.https://comeback.pw/ ) для оптимизации игрового процесса. Если возможно сделать в программе Uopilot ,будет вообще идеально, потому что на сервере ,где я играю, эта программа не входит в число запрещенных

Например , есть задание которое нужно выполнять облетая всю локацию по разным НПС ,каждый раз квест будет вести к разным нипам, нужно,чтобы персонаж сам понимал куда ему телепортироваться ,подлетал и сдавал этот квест и так пока не облетит всех до финальной сдачи.

Нужен вариант при котором эта задача будет выполняться одновременно в 7-10 окон в свернутом режиме (запустил и забыл)

Написание скриптовСоздание ботов
4 месяца назад
guest_1734547068414
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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