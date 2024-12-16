Требуется разработать информационную панель для трансляции контента и показателей игрового процесса во время настольных ролевых игр. Платформа - Windows. Срок выполнения работы - договорный, будет обсужден с исполнителем.
Создать бота для игры Perfect world
Здравствуйте!
Интересует создание различных скриптов/ботов по игре Perfect world (интересует конкретно этот сервер на версии 1.4.6.https://comeback.pw/ ) для оптимизации игрового процесса. Если возможно сделать в программе Uopilot ,будет вообще идеально, потому что на сервере ,где я играю, эта программа не входит в число запрещенных
Например , есть задание которое нужно выполнять облетая всю локацию по разным НПС ,каждый раз квест будет вести к разным нипам, нужно,чтобы персонаж сам понимал куда ему телепортироваться ,подлетал и сдавал этот квест и так пока не облетит всех до финальной сдачи.
Нужен вариант при котором эта задача будет выполняться одновременно в 7-10 окон в свернутом режиме (запустил и забыл)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1300Прикладное ПО6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработать шаблонную форму для анкеты клиентов матчмейкинг агенства. Форма должна синхронизироваться с ранее заполненными анкетами и подсвечивать добавленные вопросы. Необходима простая табличная структура, в которую будут вноситься изменения. Усложненные решения не требуются, главное — удобство работы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка прикладного ПО с использованием OpenGL. Подробности задания указаны в приложенной фотографии. Ожидается качественная реализация функционала.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработать смарт-контракт в сети TON с функционалом создания токенов, их покупки, продажи и возможности блокировки. Также необходима интеграция на сайт с подключением кошелька пользователя и проверкой наличия токенов. Ожидается помощь в реализации всех аспектов функционала и консультации по вопросам внедрения.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $1000
Требуется разработка консольного приложения на C++. Необходимо хорошее знание библиотек криптографии, алгоритмов AES и ChaCha20. Желательно понимание механизмов обфускации API. Заявки принимаются только от исполнителей с положительными отзывами и историей на портале.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт19 дней назад
- $3000
Ищется разработчик для написания кода создания Flash USDT на сетях TRC20 и BNB. Срок выполнения задачи не более 3 дней. Токен должен быть интегрирован с реальным Tether. Ожидается высокое качество кода и соблюдение сроков.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $8
Требуется настроить автокликер для игровой ловли. Программа должна закидывать удочку, реагировать на зеленую полоску, атаковать мобов с адекватной задержкой, имитируя действия человека, чтобы избежать подозрений в использовании программного обеспечения.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Требуется разработка Telegram бота на Python с использованием aiogram для публикации контента в Instagram через API. Бот должен уметь публиковать истории и посты, а также иметь настройки для каждого типа контента, включая отключение комментариев. Необходима нормальная архитектура проекта с папками для core, keyboard, handlers. Подробное ТЗ будет предоставлено после начала работы.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуется разработка бота для игры StarCraft 2 в кастомной игре Zombie Arrival Expedition. Бот должен запускать игру, управлять интерфейсом, выполнять клики по кнопкам, устанавливать сложность и закупать снаряжение. Все действия должны осуществляться без перемещения курсора мыши. Необходимо предоставить исходный код и exe-файл с графическим окном.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать интерактивную программу на Windows Forms для игры человек – человек. Программа должна отображать текущий ход, реагировать на действия пользователя, следить за правилами игры и фиксировать основные события, такие как выигрыш и проигрыш. Использование сторонних библиотек не допускается.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад