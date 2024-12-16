Разработка консольного приложения с++

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки211 просмотров

Требуется разработка консольного приложения с++

От разработчика- хорошее знание библиотек криптографии

Знание алгоритмов AES,ChaCha20 и подобных

Желательно понимание механизмов обфускации API

Заявки принимаются ТОЛЬКО от исполнителей с историей на портале и положительными отзывами

ТЗ по запросу

C++Разработка программ
5 месяцев назад
anaba2013
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Прикладное ПО

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