Требуется разработка Telegram бота на Python с использованием aiogram для публикации контента в Instagram через API. Бот должен уметь публиковать истории и посты, а также иметь настройки для каждого типа контента, включая отключение комментариев. Необходима нормальная архитектура проекта с папками для core, keyboard, handlers. Подробное ТЗ будет предоставлено после начала работы.