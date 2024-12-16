Ищется разработчик для написания кода создания Flash USDT на сетях TRC20 и BNB. Срок выполнения задачи не более 3 дней. Токен должен быть интегрирован с реальным Tether. Ожидается высокое качество кода и соблюдение сроков.
Разработка консольного приложения с++
Требуется разработка консольного приложения с++
От разработчика- хорошее знание библиотек криптографии
Знание алгоритмов AES,ChaCha20 и подобных
Желательно понимание механизмов обфускации API
Заявки принимаются ТОЛЬКО от исполнителей с историей на портале и положительными отзывами
ТЗ по запросу
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