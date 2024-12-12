Описание: Необходимо разработать программу на Python, использующую библиотеку OpenCV, для распознавания автомобильных номеров на видео. Программа должна выделять номер рамкой, распознавать его и проверять на совпадение с заранее заданным массивом номеров.

Входные данные:

Два видеофайла по 5 секунд, содержащие изображения автомобилей с видимыми номерными знаками.

Функциональность:

-Использовать OpenCV для обработки видео и распознавания номерных знаков без применения каскадов Haar.

-Выделять номерной знак рамкой на видео.

-Распознавать номерной знак и выводить его в консоль или файл.

-Сравнивать распознанный номер с заранее сохранённым массивом номеров.

-Выводить сообщение «Доступ разрешен» или «Доступ запрещен» в зависимости от результата проверки.

Выходные данные:

-Желательно код в одном файле .py

-Видео с выделенными номерными знаками.

-Лог с распознанными номерами и результатами проверки доступа.

-Комментарии в коде, поясняющие алгоритм

Сроки:

-До 15 декабря включительно, чем раньше, тем лучше