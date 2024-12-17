Установить сайт

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Завершен5 заявок42 просмотра

Нужно установить сайт wordpress, связать домен с хостингом и настроить SSL подключение

WordPressНастройка доменовНастройка хостинга
5 месяцев назад
guest_1733953160664
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$35
1 день
Escrow
Очень приятный в общении человек. Несмотря на мое отсутствия опыта в данной тематике, все разжевал и помог с установкой, а большой плюс это скорость выполненной работы. Рекомендую 10/10
Спасибо за ваш отзыв! Я очень рад, что смог помочь вам с установкой и объяснить все детали понятным языком. Ваши теплые слова о нашем взаимодействии и высокая оценка очень ценны для меня. Я всегда стараюсь обеспечить максимально эффективную и быструю помощь каждому клиенту, независимо от их уровня технических знаний. Буду рад помочь вам снова в будущих проектах! Успехов в дальнейшем использовании установленного решения!

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Дмитрий
 
26 лет
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Андрей
 
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kub_x
26 лет
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