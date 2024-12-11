Требуется разработать функционал для загрузки PDF и изображений напрямую из раздела карты в админке на Flask. В настоящее время файлы прикрепляются вручную по ID карты. Необходимо оптимизировать этот процесс, чтобы упростить работу с файлами. Укажите сроки выполнения задачи.
Ищу Go разработчика
Ищу на подработку на почасовую работу по небольшим задачам в готовом проекте. Система менеджмента проектов написана на Go/Svelte/Astro/JS. Подробности в личку.
Заявки фрилансеров
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