Требуется интеграция чат-бота GPT с Asterisk для обработки входящих и исходящих звонков. Рассматривается использование библиотек с GitHub, таких как phone-g, для реализации проекта. Необходимо оценить возможности и предложить решение.
Доработка битрикс, задача для опытных
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Настройка хостинга под Битрикс нашими силами + общение с поддержкой
кто готов быстро выполнить пишите пикачу
тз в личку, если готовы будем сотрудничать и дальше
сколько по времени займет?
Заявки фрилансеров
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