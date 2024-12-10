Необходимо подключить smart accounts к сайту на Open Cart через API, так как готового модуля нет. Подробное техническое задание предоставлено. Укажите опыт работы с Open Cart при оценке.
Сделать сайт
Нужно сделать:
https://smsbower.net/temporaryMail#mail
(нужна только часть с почтами, остальное (смски) не нужно)
Сайт должен работать через их АПИ: https://smsbower.net/api?page=mails
Так же нужно будеть сделать клон АПИ чтобы мои новые пользователи имели доступ к сервису.
Они выдают тебе почту
Ты вбиваешь ее в нужный сервис
Они выдают тебе код
Я хочу такой же сервис, что он просто работал через их АПИ
Делаю наценку и продаю тот же сервис в своих каналах
Тут еще моменты:
Нужно чтоб на новом сайте так же у пользователей были личные кабинеты
Нужно пополнения баланса - через https://cryptomus.com/gateway
И нужно свое рабочее АПИ
Нужно писать свое АПИ которое по сути прослойка к АПИ smsbower
Так же чтоб перепродавать, просто через АПИ
1) Юзер заходит на сайт - выглядит как эта страница:
https://smsbower.net/temporaryMail#mail
2) Юзер выбирает сервис который ему нужен и нажимает Buy
3) Если юзер не залогинен то его кидает на страницу логина или регистрации
4) Если юзер залогинен ему выдается почта
5) Когда он отправляет на него код, мы получаем его через API и выдаем юзеру
Вам выдать аккаунт с балансом на smsbower посмотреть все?
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