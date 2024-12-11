Арендовать хостинг с доменом и установить готовый сайт

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки12 просмотров

Необходимо арендовать хостинг и домен (связать их), установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат.

Оплата в USDT (TRC 20)

Цена договорная, открыт к предложениям.

WordPressНастройка доменовНастройка хостингаУстановка плагинов
5 месяцев назад
guest_1733795245902
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
$35
1 день
Escrow
Гений, миллиардер, филантроп, плэй-бой. А теперь по порядку: Человек - слово. Вообще, когда начали взаимодействовать, сразу чувствовалось, будто общаешься со «своим» человеком, не было барьеров, общение было по факту и чуток о жизни. Я работал ранее с фрилансерами (на других биржах) и никогда я не чувствовал такой чуткости к себе и своим просьбам. Нет, он не бегает вокруг вас, вытирая вам слюни, ни в коем случае. Просто если вы вообще ничего не соображаете, он так, по свойски, махнёт рукой и скажет «аааай ладно, понял тебя, ща всё сделаем»). А теперь скажу как о специалисте: Человек явно болеет своим делом и относится к задаче максимально ответственно, предлагая свои пути решения. И прям видно что у него есть опыт. Спец прорывной, и столкнувшись с трудностями выполнения задачи, упрётся и пойдёт до конца. У меня был скрипт сайта. Корявый скрипт сайта. Так вот он нашел ошибку. Ошибку другого программиста. Это дорогого стоит, я считаю. Всегда на связи. Поставлю ли я пять звёзд? Придётся. Ведь если бы не рамки биржи, я бы поставил все звёзды небосвода)
Заказчик предоставил четкое техническое задание по развертыванию веб-сайта на WordPress. Коммуникация была профессиональной и конструктивной. Задача включала: 1. Подбор и аренду хостинга 2. Регистрацию домена и его привязку к хостингу 3. Установку и настройку WordPress 4. Настройку SSL-сертификата для безопасности сайта 5. Решение проблемы с авторизацией, связанной с валидацией логина Все требования были четко сформулированы, что позволило эффективно выполнить проект. В процессе работы возникла техническая проблема с системой авторизации, которая была успешно решена. Рекомендую заказчика как надежного клиента, который: - Предоставляет понятные технические требования - Оперативно отвечает на вопросы - Своевременно проводит оплату - Профессионально подходит к организации работы - Конструктивно участвует в решении возникающих технических вопросов Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
31 отзыв
5 месяцев назад
Лучший веб-программист апреля
ТОП-10
Веб-программирование
kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
час назад
1 отзыв
5 месяцев назад