Гений, миллиардер, филантроп, плэй-бой. А теперь по порядку: Человек - слово. Вообще, когда начали взаимодействовать, сразу чувствовалось, будто общаешься со «своим» человеком, не было барьеров, общение было по факту и чуток о жизни. Я работал ранее с фрилансерами (на других биржах) и никогда я не чувствовал такой чуткости к себе и своим просьбам. Нет, он не бегает вокруг вас, вытирая вам слюни, ни в коем случае. Просто если вы вообще ничего не соображаете, он так, по свойски, махнёт рукой и скажет «аааай ладно, понял тебя, ща всё сделаем»). А теперь скажу как о специалисте: Человек явно болеет своим делом и относится к задаче максимально ответственно, предлагая свои пути решения. И прям видно что у него есть опыт. Спец прорывной, и столкнувшись с трудностями выполнения задачи, упрётся и пойдёт до конца. У меня был скрипт сайта. Корявый скрипт сайта. Так вот он нашел ошибку. Ошибку другого программиста. Это дорогого стоит, я считаю. Всегда на связи. Поставлю ли я пять звёзд? Придётся. Ведь если бы не рамки биржи, я бы поставил все звёзды небосвода)