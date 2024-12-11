Требуется разработать мини сайт для загрузки фотографий и голосования. Включает страницу загрузки с возможностью указания имени и телефона, галерею для голосования с лайками и автоматическим обновлением, а также галерею One Screen, которая подстраивается под размер экрана. Домен и хостинг предоставляет заказчик.
Арендовать хостинг с доменом и установить готовый сайт
Необходимо арендовать хостинг и домен (связать их), установить сайт на движке вордпресс, ssl сертификат.
Оплата в USDT (TRC 20)
Цена договорная, открыт к предложениям.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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