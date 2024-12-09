Требуются правки сайта, разработанного на платформе modx, в соответствии с техническим заданием. Важно указать сроки выполнения и стоимость работ. Ожидается качественное исполнение с соблюдением всех требований ТЗ.
Telegram бот для фриланса
простенький бот для защиты проекта на тему телеграм бот для фриланса, по документации
Заявки фрилансеров
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