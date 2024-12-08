Помочь с обновлением Наличия товаров на площадке prom.ua

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Закрыт2 заявки42 просмотра

Нужна консультация и возможно рабочий файл с примером.
Товары на пром загружались вручную, порядка 1000 штук (всего на сайте больше).
Есть xml файл поставщика с этими товарами и другими - в нем 5000 товаров.
Нужно создать новый xml файл, в котором добавить эти 1000 товаров с минимальным набором данных, только для обновления наличия.
Файл создал, прописал существующие идентификаторы, пром его принимает, но вместо обновления существующих товаров, создает новые.

Задача - обновлять только наличие.

Вот пример файла, который создал, но он создает новый товар, а не обновляет существующий:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2024-12-08 21:22">
  <shop>
    <name>Назва магазину</name>
    <company>Назва магазину</company>
    <url>https://site/</url>
    <offers>
      <offer id="1081485555" available="false">
        <name>Назва товару 2145</name>
      </offer>
    </offers>
  </shop>
</yml_catalog>

5 месяцев назад
igbur
Игорь 
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