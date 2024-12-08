Нужна консультация и возможно рабочий файл с примером.

Товары на пром загружались вручную, порядка 1000 штук (всего на сайте больше).

Есть xml файл поставщика с этими товарами и другими - в нем 5000 товаров.

Нужно создать новый xml файл, в котором добавить эти 1000 товаров с минимальным набором данных, только для обновления наличия.

Файл создал, прописал существующие идентификаторы, пром его принимает, но вместо обновления существующих товаров, создает новые.



Задача - обновлять только наличие.



Вот пример файла, который создал, но он создает новый товар, а не обновляет существующий:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">

<yml_catalog date="2024-12-08 21:22">

<shop>

<name>Назва магазину</name>

<company>Назва магазину</company>

<url>https://site/</url>

<offers>

<offer id="1081485555" available="false">

<name>Назва товару 2145</name>

</offer>

</offers>

</shop>

</yml_catalog>