Shopify

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки73 просмотра

Нужно создать одностраничный магазин-пробник на Shopify, дизайн готов. Нужно создать карточку товара, подключить Facebook пиксель, платежную систему, сделать политики и обратную связь.

ShopifyИнтеграция платежных системСоздание карточек товаровСоздание одностраничных сайтов
6 месяцев назад
guest_1731725370776
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Заявки фрилансеров

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