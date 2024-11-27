Сайт афиша магазина

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Закрыт26 заявок176 просмотров

Проект: простой на несколько страниц интернет-афиша с обратной связью по продаже и доставке алкоголя.

5 месяцев назад
guest_1732663673225
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Павло
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-5
Интернет-магазины
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
11 минут назад
5 месяцев назад
Мариам
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Олександр
 
17 лет
год в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Шерзод
 
27 лет
год в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
447 отзывов
5 месяцев назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
66 отзывов(-2)
5 месяцев назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
17 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Интернет-магазины
Ян
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
12 дней назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
5 отзывов
5 месяцев назад
Иван
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
45 отзывов
5 месяцев назад
Михайло
 
24 года
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
5 месяцев назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 отзывов(-1)
5 месяцев назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
127 отзывов
5 месяцев назад
Дина
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Алена
 
25 лет
год в сервисе
Была
2 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад