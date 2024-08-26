Yanext22

Ян Лободзинский Yanext22

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Дизайн, создание сайтов, копирайтинг/рерайтинг

Привет! Меня зовут Ян, я — специалист по графическому дизайну и разработке сайтов.

Мой опыт охватывает широкий спектр услуг:

  • Разработка и дизайн наружной рекламы — от концепции до реализации;

  • Создание визиток и полиграфической продукции — визуальные решения, которые привлекают внимание;

  • Разработка сайтов под ключ и лендингов на таких платформах, как WordPress, Opencart и Tilda — адаптивные, современные и удобные для пользователей решения;

  • Создание онлайн-магазинов с интеграцией платёжных систем и подключением мерчантов;

  • Контент-менеджмент для сайтов и социальных сетей — наполнение и поддержка актуальности проектов.

Я всегда тщательно подхожу к каждому проекту и стремлюсь к тому, чтобы результат превосходил ожидания. Оперативность, качество и внимание к деталям — основные принципы моей работы. Ваши задачи — мои приоритеты, и я готов обеспечить вам первоклассный результат.

Готовы обсудить ваш проект? Свяжитесь со мной!

#30Редактирование изображений
#58Создание логотипов
Доработка сайтов
WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#573
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
4 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

cdi-1
54 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
месяц назад
Авто сайт
WordPressСоздание сайтов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Andro7
Андрей 
34 года
7 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1
10 баллов
7 месяцев назад
Доработка сайта на вордпресс
WordPressДоработка сайтов
Это 100 %, лучший исполнитель по Wordpress. Спасибо Ян, тебе огромное, что ты помог и все довел до ума. Без тебя мы бы не справились.
Четкий и терпеливый заказчик, спасибо за работу. Приятно иметь дело, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_14907201819834
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$2
10 баллов
7 месяцев назад
Редактировать фото
Редактирование изображений
Зацеловал кота быстро и качественно
Четко поставленая задача, очень быстрая связь, приятно было по-сотрудничать!
Ответный отзыв
aleksandra1993
Александра 
31 год
9 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 месяцев назад
Логотип
Создание логотипов
Работой довольна! Рекомендую
Рад сотрудничеству, всё четко и ясно, спасибо за предоставленую работу!
Ответный отзыв
alexy_web
24 года
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$24
10 баллов
4 года назад
Копирайтинг
Написано было качественно, буду обращаться ещё
Все отлично, оплата пришла в срок, будем работать дальше!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
3 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга