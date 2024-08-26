Привет! Меня зовут Ян, я — специалист по графическому дизайну и разработке сайтов.
Мой опыт охватывает широкий спектр услуг:
Разработка и дизайн наружной рекламы — от концепции до реализации;
Создание визиток и полиграфической продукции — визуальные решения, которые привлекают внимание;
Разработка сайтов под ключ и лендингов на таких платформах, как WordPress, Opencart и Tilda — адаптивные, современные и удобные для пользователей решения;
Создание онлайн-магазинов с интеграцией платёжных систем и подключением мерчантов;
Контент-менеджмент для сайтов и социальных сетей — наполнение и поддержка актуальности проектов.
Я всегда тщательно подхожу к каждому проекту и стремлюсь к тому, чтобы результат превосходил ожидания. Оперативность, качество и внимание к деталям — основные принципы моей работы. Ваши задачи — мои приоритеты, и я готов обеспечить вам первоклассный результат.
Готовы обсудить ваш проект? Свяжитесь со мной!
Портфолио
- BELCO1 просмотр
- TL Serviceнет просмотров
- Баннер для контекстної рекламинет просмотров
- Игровое сообщество iziplay.xyzнет просмотров
- Cleaning Luxeнет просмотров
- Handymen Center1 просмотр
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