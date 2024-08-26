Дизайн, создание сайтов, копирайтинг/рерайтинг

Привет! Меня зовут Ян, я — специалист по графическому дизайну и разработке сайтов.

Мой опыт охватывает широкий спектр услуг:

Разработка и дизайн наружной рекламы — от концепции до реализации;

Создание визиток и полиграфической продукции — визуальные решения, которые привлекают внимание;

Разработка сайтов под ключ и лендингов на таких платформах, как WordPress, Opencart и Tilda — адаптивные, современные и удобные для пользователей решения;

Создание онлайн-магазинов с интеграцией платёжных систем и подключением мерчантов;

Контент-менеджмент для сайтов и социальных сетей — наполнение и поддержка актуальности проектов.

Я всегда тщательно подхожу к каждому проекту и стремлюсь к тому, чтобы результат превосходил ожидания. Оперативность, качество и внимание к деталям — основные принципы моей работы. Ваши задачи — мои приоритеты, и я готов обеспечить вам первоклассный результат.

Готовы обсудить ваш проект? Свяжитесь со мной!