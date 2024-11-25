Есть магазин на 1С-Битрикс. Редакция (ИМ + CRM). Настроена выгрузка заказов в 1С. Дополнительно настроено сопоставление пользователей на сайте с клиентами в 1С, чтобы избежать дублирования создания клиентов в 1С при выгрузке новых заказов. Недавно это сопоставление слетело. Надо решить проблему, возможно переделать функционал сопоставления. Стоимость работ обсуждается, поэтому бюджет не ставлю.