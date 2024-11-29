Shopify

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок218 просмотров

Доделать правки за предыдущим исполнителяем некоторые правки по магазину.

5 месяцев назад
G-Hub
Марк 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
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Данило
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
30 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов
5 месяцев назад
Дмитрий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Осман
 
28 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Руслан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад