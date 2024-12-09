Доработать функционал wordpress сайта

$150
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок241 просмотр

Есть готовая тема Wordpress с дизайном и версткой, необходимо наложить на нее функционал сайта: вывод карточек с фотографиями моделей на различных страницах по категориям
Home - главная страница с общим списком и меню
Popular - страница с популярными моделями (определяется по количеству лайков, это функционал лайков еще)
Random - страница с рандомными моделями
A-Z models - страница с выбором по алфавиту
и другие страницы из верстки

Также, создание этих карточек с моделями

Передача фотографий вместе с карточками моделей (никнейм, фото) происходит из s3 хранилища, из этих фото создаются записи в дб, нужно будет подвязать все это с функционалом сайта. Также, нужно сделать так, чтобы это не занимало много места на wordpress, то есть все также шло через ссылки в s3 хранилище. Скрипт передачи фото из хранилища уже написан на сайте.

WordPressДоработка сайтовСоздание карточек товаров
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