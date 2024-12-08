Сайт по поиску работы

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок197 просмотров

Нужно создать сайт по поиску работу - вакансии, резюме, панель управления.
Начальное ТЗ прикладываю, оно еще не окончательное.

Бэк нужно будет писать на Java или Go.

Жду ваши вопросы и предложения.

GoJavaСоздание сайтов
5 месяцев назад
cep
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Тимур
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
7 отзывов
5 месяцев назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
5 месяцев назад
Маргарита
 
24 года
4 года в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
5 месяцев назад
Марк
 
39 лет
2 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 месяцев назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Никита
 
18 лет
год в сервисе
Был
40 минут назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад