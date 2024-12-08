Необходим рефакторинг кода проекта с версии PHP 5.4 на 5.6 или, если возможно, на PHP 7 или PHP 8. Ищется программист с опытом работы в данном контексте, желательно использующий инструменты phpstorm и rector для выполнения задачи.
Натянуть верстку на сайт ворпресс
Оставляйте ваш телеграм
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется специалист по WordPress для внесения легких правок, добавления и настройки плагинов. Работа будет выполняться по техническому заданию. Возможность начать проект сразу после согласования цены.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется решение проблемы с формой обратной связи на сайте, работающем на Битрикс24. Данные из формы уходят в спам. Необходимо найти и устранить причину, чтобы обеспечить корректную работу системы и доставку сообщений.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $20
Необхідно реалізувати систему купівлі білетів на сайті WordPress для перевезення пасажирів. Проект включає заповнення даних для пасажирів, форму оплати через картку з підтвердженням на електронну пошту, а також просту реєстрацію та авторизацію клієнтів. Бюджет обмежений, тому очікується просте рішення без складних функцій.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $103
Требуется настроить передачу конверсий из Bitrix24 в Google Analytics с использованием сервиса ApiMonster. Ожидается корректная интеграция и тестирование передачи данных.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необхідно розробити систему управління тренувальним процесом для середньоосвітнього навчального спортивного закладу на платформі Moodle. Всі деталі та технічне завдання надаються у вкладенні. Виконавці повинні бути з України.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Ищутся специалисты для консультаций по настройке бизнес-процессов в Bitrix24. Задачи включают подключение корпоративной почты, перенос лидов из Facebook в CRM и создание структуры процессов между менеджерами. Оплата почасовая, обсуждается после выполнения работ.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Задача по переносу десятка сайтов на CMS 1С-Битрикс и Друпал на новый хостинг. Включает перенастройку корпоративных почтовых ящиков и настройку SSL. Качество выполнения и отсутствие сбоев критично, так как на сайты льется рекламный трафик.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $50
Требуются консультации и обучение по Битрикс 24 в формате уроков. Задания включают подключение корпоративной почты, перенос лидов из Facebook и создание структуры процессов. Оплата почасовая, производится после выполнения. Каждое задание оплачивается отдельно в зависимости от затраченного времени.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется пересобрать существующий сайт на Bitrix с более чем 1000 товарами, основываясь на новом дизайне в Figma. Необходимо улучшить скорость загрузки и оптимизировать структуру. Рассмотрим предложения по стоимости после ознакомления с дизайном. Интересует долгосрочное сотрудничество для поддержки и разработки других сайтов на Bitrix.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 месяца назад