Настройка бизнес процессов Bitrix24

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка186 просмотров

консультации по Битрикс24 в формате уроков. задачи разные - подключение корпоративной почты, перенос лидов из рекламной кампании Facebook в CRM систему, а также создание структуры бизнес-процессов между менеджерами. Оплата почасовая (обговаривается) и производится после выполнения

Настройка почты
5 месяцев назад
Akim1985
Дуб 
26 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад