Загрузка плагина на Wordpress

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Закрыт10 заявок305 просмотров

Ищем человека, кто хорошо разбирается в движке вордпресс и можем быстро вносить легкие правки, добавлять, удалять и настраивать плагины.
Вся работа по ТЗ. Начать можно сразу как договоримся по цене.

WordPressНастройка плагинов
5 месяцев назад
stacy2
26 лет
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Юрий
 
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2 дня назад
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Татьяна
 
37 лет
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Была
5 месяцев назад
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Владислав
 
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Дану
 
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Был
2 часа назад
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Алексей
 
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ТОП-5
Системы управления (CMS)
Віталій
 
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Максим
 
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ТОП-10
Системы управления (CMS)
Валерий
 
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Жалгас
 
27 лет
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день назад
19 отзывов
5 месяцев назад