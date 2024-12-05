Необходимо доработать сайт на платформе WordPress, добавив функционал колеса фортуны. Ожидается реализация интерактивного элемента, который привлечет пользователей и повысит вовлеченность на сайте.
Загрузка плагина на Wordpress
Ищем человека, кто хорошо разбирается в движке вордпресс и можем быстро вносить легкие правки, добавлять, удалять и настраивать плагины.
Вся работа по ТЗ. Начать можно сразу как договоримся по цене.
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