ChatGPT - Whatsapp Бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок24 просмотра

Добрый день!

Нужно разработать бота который будет общаться с клиентами через Whatsapp вместо менеджера по продажам.

Промты есть. Апи ключ chatGPT есть.

Нужно соединить все это с Whatsapp.

ChatGPTСоздание ботов
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