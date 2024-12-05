Требуется разработать сайт-копию с нумерологическим калькулятором, который будет выполнять множество действий и генерировать PDF файлы с расшифровками значений. Важно обеспечить функциональность, аналогичную указанным примерам, с высокой степенью точности и удобства для пользователей.
ChatGPT - Whatsapp Бот
Добрый день!
Нужно разработать бота который будет общаться с клиентами через Whatsapp вместо менеджера по продажам.
Промты есть. Апи ключ chatGPT есть.
Нужно соединить все это с Whatsapp.
Заявки фрилансеров
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