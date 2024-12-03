Требуется специалист для поиска и удаления вредоносного скрипта и бэкдора на сайте, работающем на WordPress. После предыдущих попыток очистки вирус снова появляется. Нужен опыт в области безопасности и анализ логов для предотвращения повторного заражения.
Реплицировать MongoDB
Очень долго бодаюсь с Монгой.
Требуется:
1) Настроить подключение с TLS;
2) Настроить bindIp, позволяющий подключение только с определённых айпишников;
3) Запустить как реплику и нарастить до 5 replica set members.
Оплата по результату. Нет результата - нет оплаты.
Работа через видео чат со screen-share в Телеграме. Я следую Вашим указаниям и мы видим результат на экране.
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