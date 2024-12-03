Реплицировать MongoDB

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

Очень долго бодаюсь с Монгой.

Требуется:

1) Настроить подключение с TLS;

2) Настроить bindIp, позволяющий подключение только с определённых айпишников;

3) Запустить как реплику и нарастить до 5 replica set members.

Оплата по результату. Нет результата - нет оплаты.

Работа через видео чат со screen-share в Телеграме. Я следую Вашим указаниям и мы видим результат на экране.

5 месяцев назад
jurijus01
Юрий 
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18 дней назад

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Максим
 
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