Админка для сайта подбора

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок203 просмотра

Подробное задание вышлю отдельно.

Бюджет со всеми правками.

5 месяцев назад
stacy2
26 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
5 месяцев назад
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва(-1)
5 месяцев назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
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39 минут назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
5 месяцев назад
Руслан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Владислав
 
31 год
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Был
19 часов назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Худоёр
 
24 года
5 месяцев в сервисе
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3 месяца назад
5 месяцев назад
Любовь
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
5 отзывов
5 месяцев назад