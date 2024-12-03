Требуется Senior Rust разработчик для международной криптовалютной биржи Tothemoon с опытом работы не менее 4 лет. Знания async (tokio runtime), проектирование микросервисов и тестирование кода обязательны. Плюсом будет опыт с Go и блокчейном, а также навыки мониторинга с prometheus и grafana. Условия: гибкий график, удаленная работа и оплата в криптовалюте.