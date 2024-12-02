Доробити функцію на готовому магазині OpenCart

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Закрыт5 заявок24 просмотра

Є вже готовий магазин на опенкарті Version 3.0.3.3

Потрібно:
Зробити мінімальне замовлення від 6 товарів будь якого (можливо зробити мікс замовлення). Але загальна кількість не обов'язково має бути тотожна 6 ( можна замовити 7,8,15,..... Але не менше 6)

І обов'язково додати функцію безкоштовної доставки при замовленні від 200 лей(ron)

OpencartДоработка сайтов
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kozhanoff
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