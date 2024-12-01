Написати ТЗ для программіста

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки196 просмотров

Терміново потрібно написати ТЗ для программіста

5 месяцев назад
dm777dm
26 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
5 месяцев назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дмиттро
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад